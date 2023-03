Sam Neill, el actor principal de Jurassic Park, padece de cáncer de sangre. Lo reveló en su más reciente libro, “¿Alguna vez te dije esto?” (”Did I ever tell you this?”).

El actor informó que el cáncer ya se encuentra en etapa 3. “El caso es que estoy mal. Posiblemente me esté muriendo”, admitió en su autobiografía.

El actor confesó que durante la filmación de “Jurassic World: dominio”, llevaba el tratamiento de quimioterapia, justo por entonces le habían detectado la enfermedad.

Escribir su autobiografía le ayudó a organizar sus pensamientos y emociones para tratar este mal, fue terapia de una cierta manera. “Nunca tuve intención de escribir un libro, pero a medida que avanzaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una especie de razón para vivir y me iba a la cama pensando: ‘Mañana escribiré sobre eso... eso me entretendrá’”.