Salim Vera sobre incidente con Daniela Darcourt: "No soy una persona violenta" [FOTOS]

Rompió su silencio. Salim Vera rechazó tajantemente haber incentivando al público a lanzar botellas contra Daniela Darcourt durante el Alternativo Music Festival.

En declaraciones a Trome, el cantante, quien perdió los papeles porque la tardanza de la cantante de salsa llegó tarde a la presentación y utilizó tiempo que le correspondía a su banda, aseguró que no es una persona agresiva.

"El público ya estaba tirando botellas, incluso antes de que cantemos. La gente estaba insatisfecha por la tardanza y yo también lo estaba. No soy una persona violenta", precisó.

A su vez, pidió que no se sorprendan por el hecho de romper un parante, porque es algo que ocasionalmente hace en cada uno de sus shows. "Soy un músico que desata su energía con todo lo que pueda. Fue un acto espontáneo, rockanrolero y musical", sostuvo.

"No es la primera vez que reviento un parante, fue un acto heroico. No incité la violencia, porque estaba dentro de mi horario. Todos los que me conocen saben que tengo esas actitudes, es parte de mi performance y la señorita Daniela Darcourt se asustó", comentó.