Salim Vera tras burla de Leslie Shaw: "Ojalá me llamen en 5 años para cantar en los Panamericanos"

Salim Vera se pronunció luego que Leslie Shaw se burlara de él al señalar que "de repente en cinco años lo llaman" para cantar en los Juegos Panamericanos.

En diálogo con Perú21, el vocalista de Libido sostuvo que no entiende por qué la 'rubia' se sintió aludida cuando mencionó "les daré a los tarmeños el mejor concierto de sus vidas y sin playback. Doy clases de canto a reguetoneros".

El rockero manifestó que jamás mencionó su nombre, así que desconoce si cantó con playback o no con Luis Fonsi en el espectáculo del evento deportivo.

" No entiendo por qué dijo eso, yo no dije nombre, pero ojalá me llamen en cinco años (para cantar en los Juegos Panamericanos), no tengo ningún problema", manifestó.

En otro momento, Salim Vera descartó cantar con Leslie Shaw. "No creo que tenga que tenga que cantar con Leslie Shaw, no tiene nada que ver con mi género", expresó.

Leslie Shaw hizo dueto con Luis Fonsi en la inauguración de los Juegos Panamericanos. (TV Perú)

ALISTA NUEVO DISCO

El cantante nacional contó que se encuentra enfocado en su nuevo material discográfico que sacará el próximo año.

" Sacaré un disco con canciones nuevas para el 2020 y se llamará 'Infamia'. También lanzaré un adelanto de un single a finales de octubre", dijo Salim Vera, quien este viernes tendrá un concierto en La Noche de Barranco.