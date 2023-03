Ruth Karina recordó con emotivas palabras a su esposo Rolando Ozambela, quien se encuentra recluido en el penal Castro Castro hace más de 10 años, durante una entrevista en vivo con Rodrigo González.

La artista visitó el set de “Amor y Fuego” junto a Ana Kohler, Ada Chura y Rossy War para promocionar su próximo concierto y no se salvaron de las preguntas incómodas de ‘Peluchín’.

El conductor de espectáculo puso en aprietos a la cantante peruana al preguntarle por su situación sentimental, sin embargo, ella aprovechó para recordar que su esposo sigue privado de su libertad por lo que decidió enviarle saludos.

“Creo que ya todos saben que soy casada, me casé a los 16 años; tengo un hijo. Un saludo especial a mi esposo que está en el penal Castro Castro. Muchos lo sabían, es una decisión que siempre he tomado el estar calladita. Solo Dios decide cuando él estará a mi lado”, señaló.





¿Por qué el esposo de Ruth Karina está preso?

La artista ha preferido mantener en reserva los motivos que llevaron a su esposo a la cárcel hace aproximadamente 12 años. Recién en el 2020 confirmó que su cónyuge estaba en prisión cuando estalló un motín en el penal Castro Castro.

En comunicación con el programa “Mujeres Al Mando”, la cantante no pudo evitar quebrarse al señalar su pareja es una persona vulnerable ya que sufre de hipertensión y también tuvo un derrame pleural.

“Siempre he querido que sepan de Ruth Karina como artista más no de mi vida privada… El motín ocurrió porque no hay alimentos, no hay medicinas (…) Tanto quienes estamos en nuestras casas y también los que están en la cárcel estamos expuestos a este virus”, dijo en aquel entonces.