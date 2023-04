En los difíciles momentos. Ruth Karina , cantante de techno cumbia, se presentó este lunes en ‘Préndete’ y habló de la dura situación que afronta en su matrimonio con Rolando Ozambela , quien se encuentra preso hace 13 años en el penal Castor Castro.

La conocida intérprete de ‘Sangre caliente’ reconoció que se casó muy joven, a los 16 años. “Me embaracé para que me dejen casar, porque no quería dejarme casar”, dijo entre risas al recordar su adolescencia.

Incluso, la cantante también explicó las razones por las que su esposo aún sigue en prisión. “Es un caso de hace 30 años, fue un caso de drogas. Él pertenecía a la Policía, lo sindicaron... a veces en nuestro país, primero te agarran y luego te investigan. Hay mucha gente inocente en la cárcel. Yo creo en la inocencia de mi esposo”, refirió Ruth Karina.

Asimismo comentó que en 2006, cuando trasladan a Rolando Ozambela a Lima para internarlo en el penal Castro Castro, ella viajaba constantemente a la capital para sus shows, pero también para apoyarlo. “Salió al año y medio, demostrando su inocencia, con todas las pruebas, no se pagó ni un sol más que al abogado. Ese año me hago conocida con Euforia, él se hace nuestro manager y con él viajamos a nivel nacional y también al extranjero. Él pudo haberse quedado en el extranjero, no hubiera regresado...”, indicó conmovida por las lágrimas.

Ruth Karina confesó que el día en el que lo ingresaron en el penal, ella tuvo una conferencia de prensa para presentar su nuevo disco y pese al duro momento, decidió declarar a los periodistas. “El día que condenan a Abencia Mesa, al día siguiente lo condenan a él”, acotó.

La cantante aseguró que todos estos años han sido complicados para ella, pero tomó la decisión de no abandonar a su esposo. En ese sentido, aseguró que no hay nada que la ate a él porque tiene un hijo grande, que ya es padre, y ella misma maneja su carrera.

Rolando Ozambela durante la pandemia

Ruth Karina aseguró que visita regularmente a su esposo y que este tuvo un restaurante dentro del penal, pero lo dejó cuando se enfermó de los pulmones. “Cuando termina su tratamiento de un año, viene la pandemia, mucha gente se estaba muriendo ahí y nadie sacaba a los muertos”, refirió.

La cantante contó que muchos reos se amotinaron porque querían salir para recibir atención, pero felizmente su esposo pudo pasar este complicado momento. “No puedo decir que mi esposo es un santo, no es culpable en este caso que le sindican, pero qué quizá habrá hecho en su vida, porque ningún hogar es perfecto, pero el amor de Dios me ha ayudado a perdonar”, concluyó.