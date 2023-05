El cuidado de la salud física y emocional se ha convertido en una gran prioridad, aún con mayor fuerza en los últimos años. En ese contexto, el running se sigue posicionando entre las alternativas deportivas favoritas cuando de proteger la salud se trata, según cifras del estudio ‘Hábitos hacia el deporte 2023′*1 de la consultora Impronta Research, aplicado en Perú.

Correr es una actividad integral que no solo acondiciona el físico, sino también la mente; debido a que exige disciplina, concentración y compromiso. Conscientes del impacto que tiene en la vida y el bienestar de las personas, Peugeot, la marca del león que siempre está en movimiento, se sumerge en una nueva aventura para incentivar un evento vibrante y lleno de color donde los fanáticos del running demostrarán su pasión corriendo 5K en la Costa Verde. La carrera ocurrirá no solo en un lugar fresco de Lima, sino también con vista hacia el mar.

Se trata de The Color Run Night 2023, la atractiva propuesta deportiva que regresa al Perú en su octava edición; cargada de música y una emocionante explosión de polvos de colores a lo largo de los 5K más felices del planeta. La única experiencia fue creada para que los asistentes sientan la adrenalina, emoción y el color de una carrera no competitiva cuya única exigencia es divertirse y compartir sin límites de edad. Aquí también conocerán el potencial y la garra de Peugeot a través de su pick up Landtrek, el vehículo que abrirá la carrera y será el guía en las salidas de los corredores hacia la meta; ofreciendo acompañar su recorrido con un performance único de destreza, seguridad y full tecnología. También se hará presente el actor Oscar López-Arias, embajador de la marca del león, quien compartirá con el público en diversos espacios de la marca y durante el show principal.





ELIGE LA LLAVE CORRECTA Y LIBERA AL LEÓN





Para aquellos interesados, la cita es el sábado 27 de mayo a las 7:30 p.m. en la Costa Verde de Miraflores. Además de la carrera, se encontrarán atracciones como el ‘Car Wash’ de hidratación y experiencia que brindará Peugeot, marca que además en una segunda parada del evento hará que los asistentes también se atrevan a ‘liberar al león’.

Se trata de una activación donde los participantes tendrán que encontrar la llave correcta, de entre 50 candados, para liberar al león que estará representado por un New Peugeot 3008. El ganador se llevará premios en giftcard, marcas de ropa deportiva y más.