Angie Jibaja se pronunció sobre el polémico audio que circuló en redes sociales el año pasado, donde se aseguraba que ella y Paolo Guerrero habían mantenido un encuentro en un conocido hotel de Lima.

"No lo conozco. Nunca lo he visto personalmente. Él es sanísimo. Él es camiseta de la selección, ha logrado tantas cosas, yo no creo que él haya consumido nada, yo no creo", comentó.

Indignada, la modelo reveló que jamás en su vida ha visto al capitán de la selección peruana y aseguró que es una cruel mentira las afirmaciones que se divulgaban en este material.

"Que tal mala de persona (la que difundió el audio), a Guerrero no lo conozco nunca en mi vida ni siquiera lo he visto en persona, a mí me agarraron de cortina de humo o no sé, no entiendo y no sabes cómo me afectó", señaló.

Angie Jibaja puso las manos al fuego por el futbolista y refirió que le parece una maldad que alguien haya inventado esos rumores, teniendo en cuenta que se trata de un deportista profesional y que ella es madre de niños.