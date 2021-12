Este sábado 18 de diciembre se llevará a cabo la última gala de “El artista del año” y los finalistas se preparan con sus mejores cartas para sus respectivos shows. Una de las finalistas más entusiastas es Ruby Palomino, quien contó detalles de lo que será su performance en el escenario.

En una reciente conversación con la producción del programa conducido por Gisela Valcárcel, Ruby Palomino contó detalles de lo que está preparando para la gala final y confesó que su arma secreta será su madre, con quien cantará en su última presentación.

“En mi primera presentación voy a cantar un mix peruano y también una balada de Rafael, ‘Como yo te amo’, y para mi ronda de baile tengo guardada una salsa. Yo no me quedo atrás, todos pensaban que no iba a bailar, pero, a puro entrenamiento, he demostrado que sí sé bailar y muy bien”, señaló.

“Voy a cantar con mi mamá, Gloria, ella es soprano de coloratura, compartir escenario con ella me llena de orgullo y de fuerzas. Desde los 20 años ha viajado por el mundo con diferentes grupos de música representando al Perú... Estoy Feliz de compartir escenario con ella, en especial en la gran final de El artista del año”, añadió Ruby Palomino.

Asimismo, Ruby Palomino se refirió a la sentencia de la gala final entre Yahaira Plasencia y César Vega. Según dijo, la competencia está reñida porque cada uno es muy bueno “en su cancha”.

“Ambos son muy buenos, la competencia está pareja, pero mientras César está en su cancha mientras canta, Yahaira lo está mientras baila, ella es una bailarina que también sabe cantar. Este sábado se verá quién de los dos juegue mejor sus cartas y consiga pasar a la ronda final”, precisó.

