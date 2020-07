La cantante de cumbia, Rossy War aseguró que la pandemia del nuevo coronavirus obligó a los artistas a reinventarse y crear nuevas maneras de llegar al público en una entrevista para el programa ‘América hoy’.

La intérprete de ‘Tu amor me duele’ aprovechó la oportunidad para agradecer al público por la acogida que tuvo su primer concierto virtual que realizó por fiestas patrias.

“Hemos tenido que reinventarnos todos los artistas, y nosotros no hemos sido la excepción, ayer hicimos el primer concierto virtual, por Fiestas Patrias, y queremos agradecer a todos los que se dieron cita desde su casita, la gente nos hizo saber que les encantó, que logramos nuestro cometido, nuestra intención era que todos pasaran un momento de alegría, así que lo logré, a Dios gracias”, señaló Rossy War.

Durante la entrevista, Rossy estuvo acompañada de su esposo Tito Mauri, con quien lleva 32 años de casada. Él recordó la primera vez que vio a la cantante y el día de su boda.

“La primera vez que vi a Rossy pensé, ¡qué rica mujer… Ahora me vuelvo loco cuando Rossy baila para mí… Jamás olvidaré el día que Rossy no llegaba a la boda y yo estaba parado en la iglesia esperándola, ella no llegaba porque no encontraba sus zapatos”, contó Mauri entre risas.

