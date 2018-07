Rossy War, Ruth Karina, Ada Chura y Ana Kohler: Así lucen las 'reinas de la tecnocumbia' [FOTOS]

¡Alto! Antes de leer esta nota te recomendamos poner este playlist.

Ahora sí. Ya podemos hablar sobre nuestras reinas de la tecnocumbia , peruanas que nos hicieron mover el esqueleto en la década de los noventa con sus voces y movimientos tropicales.

Rossy War, Ruth Karina, Ada Chura y Ana Kohler conquistaron los escenarios junto a sus elencos de baile en plumas y lentejuelas.

Pese al paso del tiempo y a la aparición de nuevos géneros musicales, todas continúan con sus carreras artísticas y tienen numerosas presentaciones en diferentes regiones del Perú. El trabajo no falta.

Las melodías selváticas y los instrumentos eléctricos hicieron de sus canciones grandes éxitos. ¿Quién no se sabe la letra de 'Volverás a mis brazos'?, ¿O bailado hasta la madrugada el famoso 'Siqui siqui'?. Que levante la mano quien no ha coreado 'Que te perdone Dios' o aquel que no haya bailado 'Sangre caliente'.