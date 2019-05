Rosángela sin filtro: Le recuerda a Carloncho que está en la televisión gracias a ella

La participante de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza tuvo un cruce de opiniones bastante picante con el conductor Carloncho, su ex pareja, hoy durante el programa de espectáculos En Boca de Todos.

El primer roce ocurrió luego que la 'chica selfie' afirmara que Carloncho se encuentra trabajando en América porque es mediático, dejando entrever que al conductor es parte del programa de espectáculos solo por ser conocido.

Le responde. Ante este dardo, Carloncho no quiso caer en más polémicas y respondió: "Me encanta que hay vuelto la Rosángela de antes, que seas punzante, me encanta que seas así, porque eso es lo tuyo. Soy un caballero y le agradezco esa referencia que tiene hacia mí, estoy presente siempre", refirió.

Acto seguido, Rosángela soltó otra pregunta inquietante y le preguntó a su ex pareja por qué ingresó al programa En Boca de Todos, a la que el conductor se negó responder directamente.

"Entonces puedo hacerte otra pregunta: ¿quién pisó primero América Televisión,tú o yo?, cuestionó la participante de Esto es Guerra, haciendo referencia a que el conductor le debe el hecho de haber entrado a la televisión.

Carloncho no aguantó más y respondió. "No se trata de quién pisó o no. No estamos compitiendo porque tú estás presumiendo que gracias a ti yo puedo pisar este canal, y justamente me acuerdo que ese tipo de cosas te molestaban. Me refiero a que tú dices que nadie hace nada por otra persona y tú estás dando a entender que prácticamente estoy aquí por ti y no es así", se defendió el conductor.

"Bueno, hay que dejarlo ahí. Queda en la conciencia de cada uno quién vino a molestar cuando yo estuve en Esto es Guerra por primera vez, tú ibas a molestarme, ¿te acuerdas?", disparó la 'chica selfie'. Finalmente, Maju Mantilla intervino para calmar los ánimos y señaló que cada uno está donde está porque hacen bien su trabajo.