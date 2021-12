Tras conocer que Rosángela Espinoza había incursionado en la animación de eventos infantiles durante la época navideña, la presentadora Magaly Medina tuvo duras palabras ante su performance y el costo del show. Frente a ello, la popular ‘chica selfie’ no se quedó callada y respondió.

Fiel a su estilo, la exintegrante de “Esto es guerra” publicó un video en su cuenta de Tik Tok, donde recoge las mejores imágenes de su show navideño y escribe una respuesta a sus críticos.

“Yo sé que siempre criticarán todo lo que hago. Hay una frase para esto: ‘A palabras necias oídos sordos’, yo sigo adelante y no me detengo a pesar de todas las piedras que me caen. Lo más importante es que no hago daño a nadie, me conformo con ver a mis peques felices disfrutando de mi show navideño”, escribió la chica selfie.

Como se recuerda, Magaly Medina presentó un informe en el que muestra parte del show que Rosángela Espinoza realizó para la municipalidad de Ventanilla. Según indicó su informe, la popular ‘Rous’ cobraría 5 mil soles por la animación del evento.

YOLA SE SUMA A LAS CRÍTICAS

Otra de las personalidades que se a pronunciado sobre los eventos navideños de Rosángela Espinoza es Yola Polastri. La experimentada animadora calificó el performance de ‘Rous’ como “un show que no vale”.

“Señor alcalde, usted qué está llevando, está usted llevando un show para usted o está llevando un show para los hombres o usted está llevando un show para niños. Entonces creo que está eligiendo a la persona equivocada en este momento. Me llama la atención de que una municipalidad la contrate y que la lleve para hacer un show que no vale”, dijo al programa de Magaly Medina.

