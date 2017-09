Rosángela Espinoza continúa creando enemistades en 'Esto es guerra'. Esta vez, la guerrera tildó de “poco caballero” a Luis Alonso Bustíos tras un problema que tuvo con Yahaira Plasencia.

Durante una presentación de ambos en 'En Boca de Todos', el pretendiente de Yahaira Plasencia encaró a la chica 'selfie' para preguntarle por la razón de su disgusto con él, y recibió una fuerte explicación de parte de ella.

“Yo tengo una pregunta que hacerle a Rosángela y hace rato se la quería hacer. Yo no sé si el televidente o el público ha visto si alguna vez he tenido un problema con Rosángela”, manifestó inicialmente.

“Yo quiero saber que tiene Rosángela en contra mío y si alguna vez hemos tenido un intercambio de palabras como para que me trate de esa manera”, mencionó, recalcando el comportamiento de Espinoza hacía él.

“No creo que simplemente por el hecho que yo salga con Yahaira me tengas que meter en la misma cesta de su pelea”, añadió.

Ofendida

Con una expresión de indignación, la modelo no se quedó callada y le respondió al guerrero: “Yo no sé si realmente tengo que hablar de algunas cosas. Tu sabes perfectamente, Luis Alonso, lo que pasó hace un mes. Y, yo creo que no vas a salir muy bien parado de esa situación".

“Tuvimos un problema con Yahaira que casi termina mal la situación y tú sabes lo que pasó. Fue porque no me quisiste dar el asiento, y por eso es que yo estoy marcando mi distancia con Luis Alonso y con Yahaira porque no quiero tener ningún problema con ellos”, relató con detalle.

Más calmada tras su aparición en vivo, la 'guerrera' manifestó en el backstage, frente a cámaras de América TV, como sucedió todo este problema entre Yahaira Plasencia, Luis Alonso Bustíos y ella.

“No me quiso dar el asiento donde yo había estado sentada, se quedó allí, y Yahaira estaba al costado burlándose. Y allí fue la pelea. Él no me dio el asiento y me fui a otro lado”, explicó.

“Por un tema de caballerosidad.... Él por hacerse el importante, hubo un tema que se fue de control, y ya lo quiero dejar allí”, añadió.

“Las disculpas hubieran sido en el momento, no las recibí y él sabe perfectamente a lo que me refiero. Por un tema de caballerosidad, no lo hizo", finalizó Rosángela.