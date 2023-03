Rosángela Espinoza volvió a ser captada con el empresario Karlos Terrones, quien ha recibido el apoyo del ‘jeque lorcho’. La modelo se divirtió de lo lindo en el concierto del cantante colombiano Camilo, sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado una relación.

En las imágenes difundidas por el programa “Amor y Fuego” se ve a la exintegrante de “Esto es Guerra” bailando y cantando las exitosas canciones de Camilo al lado del empresario peruano.

Rosángela no compartió imágenes de su acompañante en sus redes sociales, y fue Karlos Terrones quien se grabó junto a ella y luego publicó la imagen.

Gigi Mitre no ve romance a la vista:

Aunque Karlos Terrones ha dejado abierta la posibilidad de iniciar una relación con la popular ‘chica selfie’, para Gigi Mitre no habría un interés amoroso por parte de la modelo.

“Sigo pensando que son amigos... Comen rico, la pasan rico, no hay nada entre ellos”, dijo en un inicio. “Para mí, ella no tiene tensión sexual, para mí, no pasa nada”, señaló la compañera de Rodrigo González.