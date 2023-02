Rosángela Espinoza regresó al Perú después de estar más de un mes en Dubái y respondió algunas preguntas sobre su cuestionados viajes al extranjero, pues fue vinculada con un jeque árabe.

El programa “Magaly TV: La Firme” difundió un informe sobre el regreso de la popular ‘Rous’. El reportero del programa le preguntó sobre sus viajes al extranjero y la modelo respondió fuerte y claro.

“Yo no tengo por qué dar explicaciones con mi plata, con mi vida, con mi dinero, o sea, no entiendo. Yo lo que hago con mi vida es mi tema, es mi problema. Yo duermo tranquila con mi consciencia limpia, porque no hago daño a nadie”, explicó.

Además, la modelo se ofuscó después de que le preguntaran sobre su asistencia al mundial de Qatar el año pasado.

“Así como recibo peluches de mis fans o lo que sea, ¿qué hay de malo en recibir una entrada?” El reportero le dijo: “Pero en Dubái no tienes fans, pues.” A lo que la modelo le cerró la puerta de su carro y se fue.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR