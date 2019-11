Al igual que otros personajes de la farándula local, Rosángela Espinoza anunció su intención de postular al Congreso y contó que algunas agrupaciones políticas se acercaron a ella para convencerla de participar en los comicios del próximo año.

Pese a las ofertas políticas, la integrante de ‘Esto es guerra’ descartó, por ahora, lanzarse a la política pues considera que si se concreta, se prepararía para esta nueva faceta.

“Está dentro de mis planes a futuro postular al Congreso, pero ahora quiero terminar mi carrera, hacer las cosas bien porque si postulo ahora me van a decir: ‘ay, ¿qué estudios tiene?’. Quiero que digan que soy profesional y que aportaré algo en el Congreso... que no me vean ahorita como la chica ‘reality’, porque es mediática y por eso, entró”, expresó.

La conocida ‘Chica selfie’ cuestionó a sus compañeros del espectáculo que aspiran a una curul en estas elecciones.

"Bueno, verán si el público vota por ellos, por mi parte yo quiero prepararme, no quiero ser una improvisada”, precisó.

Agregó que el país necesita un cambio y eso llegará de la mano de “gente joven”.

Rosángela Espinoza al Congreso (Fuente: América Televisión)