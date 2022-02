Pese a su polémica salida de “Esto es guerra” en medio de enfrentamientos con la producción, Rosángela Espinoza sorprendió a sus seguidores al señalar que le gustaría regresar al reatily, que este año celebra su décimo aniversario.

La popular ‘chica selfie’ estuvo respondiendo las preguntas de sus seguidores en Instagram, donde muchos le consultaron si era posible su presencia en la nueva temporada de “EEG”.

“Si te llaman a última hora para que trabajes en EEG, ¿aceptarías? Me encantaría que estés”, fue una de las preguntas que provocó la rápida respuesta de la modelo.

“Nunca me llamaron a última hora. Ruego para entrar. (...) Me amo mucho. He cometido horrores, pero es parte del aprendizaje. Además, no es fácil estar en tv show”, respondió la ex chica reality.

Rosángela Espinoza quiere regresar a "Esto es Guerra". (Foto: @rosangelaeslo)

Recordemos que Rosángela Espinoza fue eliminada del programa tras no recibir el respaldo de su equipo luego de caer en sentencia. Lejos de despedirse de sus compañeros, la modelo usó sus redes sociales para arremeter contra la producción del programa, e incluso los amenazó con contar los episodios de maltrato que habría sufrido cuando trabaja con ellos.

Tras ello, la influencer reveló que habría sido vetada por América Televisión, y que habían prohibido a todos los programas de este medio a invitarla a sus programas.

