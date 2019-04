Rosángela Espinoza se prepara para celebrar un año de relación con su novio [VIDEO]

Pese a que pocos apostaban por su relación, Rosángela Espinoza se prepara para celebrar en mayo un año de romance con su novio Víctor Hugo Cornejo.

"Un año, sí, rápido. Estoy feliz y contenta", declaró Rosángela a América Espectáculos. También la popular 'chica selfie' agregó que su pareja es un hombre "sencillo, caballero y detallista".

Además, la modelo mencionó que él la apoya bastante con sus estudios en la universidad. "Eso es un plus. Cuando empecé él me prestó su libro de marketing. Él me ayuda bastante", dijo.

Aunque a su pareja no le gusta aparecer en pantallas, Rosángela Espinoza no oculta su amor y cada vez que puede publica fotos junto a él en las redes sociales.

Rosángela Espinoza se prepara para celebrar un año de romance con su novio. (América TV)

