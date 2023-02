Rosángela Espinoza y Brunella Horna protagonizaron un tenso momento durante la reciente edición de “América Hoy” este último 9 de febrero. La ‘chica selfie’ se enfrentó a la conductora luego que pidiera que no la comparen con ella por sus costosos viajes.

La exintegrante de “Esto es Guerra” realizó un enlace en vivo desde Dubai para mostrar el lujoso hotel flotante donde se encuentra. Al momento que la popular ‘Baby Brune’ intentó entrevistarla, ella no dudó en increparla por sus declaraciones.

“Hola Brunella, contigo quería hablar. Antes de contarte, Brunella más bien quiero las disculpas del caso porque vi que te expresaste de una manera muy desubicada”, sostuvo Rosángela evidentemente incómoda.

Su reclamo tomó por sorpresa a Brunella. “¿Disculpas de qué?… ¿Qué pasó, qué fue lo que te molestó?”, interrogó la conductora provocando que la influencer se despache con todo e incluso le recordada su pasado amoroso.

“Creo que lo dijiste porque yo no trabajo, nosotros sabemos que los viajes que hiciste con Renzo Costa no fueron pagados por ti. No hay nada de malo en reconocer eso”, cuestionó Rosángela.

Tras estas declaraciones, Brunella no se quedó callada e intentó defenderse. “Definitivamente Renzo fue mi pareja de cuatro años, ahora estoy casada y si quieres hablar del pasado, creo que no te conviene”, respondió tajantemente la esposa de Richard Acuña.

Enlace en vivo con Rosángela Espinoza

VIDEO RECOMENDADO: