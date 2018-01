¿Le llegó el amor? Rosángela Espinoza está en coqueteos con un basquetbolista americano. Ella brindó una entrevista a 'En Boca de Todos' y no dudó en hablar sobre el deportista al que se encuentra conociendo.

Todo quedó al descubierto cuando Maju Mantilla le preguntó por su situación amorosa. “¿No has conocido a alguna personita? ¿Alguien nuevo del que nos quieras contar?”, inquirió la ex Miss Perú.

“Ay, bueno, voy a decir algo. Hay un americano alto y moreno. Un basquetbolista. Sí, me está escribiendo. Nunca he estado con un morenito, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es alto, vamos a ver”, señaló la modelo.

“No me acuerdo en qué equipo juega, porque yo no soy muy fanática. No estoy saliendo con él, lo conocí en Miami. Me vio en una discoteca, se acercó, y me sorprendió porque era alto”, agregó.

La ex chica reality precisó que el jugador la agregó luego a sus redes sociales, y se están “conociéndose” debido a sus conversaciones online vía chat.

El basquetbolista en cuestión sería Taylor Smith, quien pertenece al equipo francés BCM Gravelines, y se hizo conocido por jugar en la liga universitaria por el equipo de la Stephen F. Austin State University, en Nacogdoches, Texas.