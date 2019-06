Rosángela le dice a Ivana Yturbe que entró a 'Esto es Guerra' por Farfán y no se quedó callada [VIDEO]

Se armó la guerra. Rosángela Espinoza e Ivana Yturbe protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante la última edición de ' Esto es Guerra '. Las modelos se dijeron de todo porque la 'chica selfie' le recordó a Jefferson Farfán.

"Ivana que entró cuando estaba con Jefferson Farfán", mencionó 'Rous' en comparación con Romina Lozano y Nicola Porcella. Ante ello, la 'Princesa Inca' le increpó y hasta la insultó verbalmente.

"Tú eres bien payasa hijita. Te voy a explicar algo, a mí me llamaron antes que a ti en Esto es guerra, créeme", le respondió.

"Yo soy una persona directa y franca. A quien no le guste, bueno. Me criticaron, ¿yo no me pudo defender?", contestó Rosángela, que suele protagonizar enfrentamientos durante el programa.

"No es porque eres franca sino porque comienzas atacar con temas personales, compitiendo eres una tontería", finalizó Yturbe.