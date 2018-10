Rosángela Espinoza: 'Karen Dejo es una señora ya madura, que se comporte como tal'

Está cansada. Rosángela Espinoza se pronunció para arremeter contra Karen Dejo , a quien acusó de comportarse de una manera infantil pese a que ya es una "señora".

La 'chica selfie' aseguró que su compañera de 'Esto es Guerra', quien mantiene una relación con el bailarín Lucas Piro, habla mal de ella y busca atacarla.

"Yo la verdad me he quedado sorprendida, en realidad, Karen es una señora ya madura y que se comporte de esa manera no está bien, entonces hay que ponerse en el lugar de otra persona", manifestó.

"Ella está pendiente de las cosas malas que me pasan a mí. Ella nunca va a tener algo positivo hacia mí, siempre va a encontrar lo malo. Y busca ese momento para atacarme", sostuvo en declaraciones a El Popular.

"Ahora entiendo todo, ahora entiendo por qué recibo ciertos golpes bajos en la competencia, porque en realidad no le importa, por eso me empuja, en cambio, yo trato de evitar eso porque me gusta jugar limpio, no quiero lesionar a mi compañero", dijo y aseguró que corre peligro.