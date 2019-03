Rosángela Espinoza enfurece con Ivana Yturbe y abandona duelo de hip hop por esta razón [VIDEO]

En medio del duelo de hip hop en 'Esto es guerra', Rosángela Espinoza enfureció e incluso abandonó el juego tras ser relacionada por Ivana Yturbe con un integrante de la selección peruana.

Tanto guerrera como retadora disputaban puntaje a favor de sus equipos en mencionado reto del programa de competencias. Durante el desafío, las frases más sonadas que soltó Rosángela Espinoza en contra de la modelo peruana apuntaron al romance que sostiene con el futbolista Jefferson Farfán.

"A Jefferson su amor, no lo vemos publicar y tarde o temprano, te va a terminar...", señaló Espinoza en el reality. Pero eso no fue todo. La guerrera sugirió a Ivana que "y cuando te deje, cuando te pongas a llorar, no le pidas a Mario para regresar... ¡a llorar! ¡a llorar! ¡cuando te deje Farfán!".

Vea también Milagros Leiva se fastidió con novio de Melissa Loza porque la confundió con Magaly Medina

Luego de la participación de la integrante del equipo de 'Los Leones', le llegó el momento a Ivana Yturbe.

"Hablas de futbolistas y de gente que juega, hablas de mi novio, solo eso te queda... te hago una pregunta de uno de sus colegas, ¿acaso son ciertos los rumores con Cueva?", refirió Yturbe.

Rosángela Espinoza no pudo más y optó por salir de la disputa mientras los conductores y sus compañeros se preguntaban el por qué de su decisión. Ivana Yturbe, por su parte, sonreía a sabiendas de que había ganado la competencia.

TE PUEDE INTERESAR: