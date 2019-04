Rosángela Espinoza se enfrenta a Fabio Agostini: "Eres una persona vacía"

Durante el programa 'Esto es guerra' , Rosángela Espinoza tuvo un intercambio de palabras con el español Fabio Agostini. Ella sostuvo que no deberían darle tanta importancia "porque es un egocéntrico y solo piensa en su físico".

"Yo creo que están alimentando bastante el ego de este chico, porque ya eres demasiado egocéntrico, y faltas de respeto como se te da la gana", dijo la 'chica selfie'.

El español no se quedó callado y respondió: "Esta chica empezó hablar con 30 años y se cree que es lista... Deja el show para cuando venga Michelle Soifer y te de un poco más de vida. ¡No le den el micro!".

Sin embargo, Rosángela Espinoza continuó defendiéndose y le pidió que se valore, ya que es una persona vacía.

"Fabio, disculpa, yo no necesito hacer esas malcriadeces o hacer show, es lo que tú haces. Valórate por lo que eres, no por el físico. Te crees el más 'churro', el más guapo, pero eres una persona vacía", indicó.



Ofuscado por las palabras de la modelo, Fabio Agostini volvió a jactarse de su físico: "Es que soy el más 'churro', todas las mañanas me veo en el espejo y soy el más 'churro'. Pero nunca se me va a ver ni se me ha visto levantarle la mano a un compañero como lo has hecho tú, Rous, o escupir a alguien en la cara", expresó.



Mathías Brivio y Gian Piero Díaz tuvieron que intervenir y le hicieron ver al modelo español que su accionar deja mucho que decir, porque su compañera no le había faltado el respeto.