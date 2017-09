Rosángela Espinoza: “Que Dios me libre de los tacaños y los no detallistas” [VIDEO]

Rosángela Espinoza viene causando polémica con sus comentarios. El día de ayer ella afirmó que era “la pieza clave de la selección”, y esta mañana volvió a decir una memorable frase.

Esta vez, al hablar sobre las características que tienen que tener sus pretendientes, la 'chica selfie' imitó a un conocido meme para expresar lo que ella busca en un hombre.

“Tiene que tener bastante carisma con los niños, y sobre todo humildad”, dijo inicialmente durante una entrevista con América TV.

Al escuchar esta respuesta, el reportero le preguntó si es que este pretendiente también debía invitarla a cenar de vez en cuando, ella se rió y lo afirmó.

Sin embargo, el 'clímax' de la conversación vino cuando este le dijo a la 'chica selfie': “Te tocan puros misios”, a lo que ella respondió: “Ay no, aunque hay un meme… ¡Que dios me libre de los tacaños y los no detallistas!”.

Al decir esta frase, ella imitó el divertido meme, juntando sus manos como si estuviera rezando, y mirando arriba, parodiando a un ángel.