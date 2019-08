Rosángela Espinoza acusó a 'Esto es guerra' de fraude en votaciones y así la desmintieron [VIDEO]

Rosángela Espinoza, la popular "chica selfie", afirmó entre lágrimas no sentirse "valorada" por sus compañeros del programa "Esto es guerra", luego de salvarse de la sentencia que compartía junto a Rafael Cardozo.

"Cuando vi a Rafael llorar y todos decían que era injusto, por un momento sentí, ¿yo dónde estoy? Nadie se alegró porque yo me quedé", declaró la modelo a América espectáculos.

Rosángela afirmó estar evaluando la posibilidad de cederle su puesto a Rafael, quien quedó eliminado del reality. "Yo con mucho gusto lo haría porque no es bonito estar en un lugar donde no te quieren", dijo la modelo casi entre lágrimas.

La modelo también se pronunció respecto a las acusaciones en su contra, tras decir que Rafael Cardozo continuará siendo el modelo del reality. "No es lo que yo quería decir, estaban muy a la defensiva y no me dejaron hablar. Yo dije si regresó Ivana (Yturbe) porque él no puede regresar. Fue una opinión, no me he burlado" expresó.

Respecto a las imágenes en las que se le ve riendo a la "chica selfie", dijo que lo hacía porque no podía con la "hipocresía" de los presentes. "Por ejemplo, Alejandra Baigorria diciendo que si él se va, yo me voy. Yo no tolero la hipocresía", sentenció.

Rosángela Espinoza no se siente valorada en el reality. (Video: América TV).

¿FRAUDE EN ESTO ES GUERRA?

Antes de enfrentarse por la eliminación con Rafael Cardozo, Rosángela Espinoza señaló que la votación que salvó a Ivana Yturbe fue un fraude, ya que ella obtuvo más apoyo que su compañera del reality.

"Las votaciones fueron un fraude, nunca existió el link de votaciones de cinco minutos", sostuvo indignada la modelo.

Ante ello, los conductores Mathías Brivio y Gian Piero Díaz mostraron las votaciones en pantalla y, efectivamente, Ivana Yturbe, con un 26.9%, se encontraba en segundo lugar con respecto a la preferencia del público, mientras que Rosángela tenía 21.6%.