En un reciente encuentro con las cámaras de ‘América Hoy’, Rosa Fuentes se sinceró y habló de cómo se siente actualmente tras el fin de su matrimonio con el futbolista Paolo Hurtado , conocido popularmente como ‘Caballito’.

Como se recuerda, Rosa Fuentes estuvo en boca de todos luego de que su aún esposo Paolo Hurtado protagonizara un ampay con la exchica reality Jossmery Toledo. Ambos fueron captados dándose románticos besos en Cusco, mientras que la madre de los hijos del futbolista se encontraba en lima sin saber nada. Tras este escándalo, Fuentes anunció públicamente el fin de su matrimonio y aseguró que no volvería más con el futbolista, además reveló que se encontraba embarazada.

Recientemente, la empresaria fue captada regresando a Lima en medio de este escándalo, pero había preferido mantener el silencio. Sin embargo, este lunes 8 de mayo, la joven decidió hablar con ‘América Hoy’. Fue Ethel Pozo quien visitó a Rosa fuentes en su casa de Miraflores, lugar donde tiene su nuevo y exclusivo negocio: un centro de rehabilitación física para deportistas de alto rendimiento.

“Después de vivir muchos años en el extranjero ya era momento de establecerme y tener un negocio propio a base de mi experiencia, tantos años de estar casada con un deportista se me ocurrió poner un centro en Lima con todos los equipos especiales”, empezó diciendo Rosa Fuentes.

La madre de los hijos de Paolo Hurtado reveló que desde hace tiempo ella ya tenía su negocio, pero en su casa: “Quería expandirme un poco porque siempre lo tuve reservado y nunca traté de aprovecharme de la carrera de él, pero ya es momento de comenzar. Este negocio no viene de ahorita”, recalcó la empresaria.

Rosa señaló que tomó la decisión de expandir su negocio por ella y sus hijos. “Quiero que (mis hijos) sepan que su mamá trabaja y tiene que seguir avanzando”, dijo.





Rosa Fuentes sobre el apoyo que recibió tras ‘ampay’ de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo

“Mucha gente ha estado conmigo y agradezco los mensajes el apoyo, hasta ahora no he terminado de leerlos. En un inicio no pensé la magnitud de todo esto, yo hice lo que tenía que hacer con lo que me decía mi corazón, yo sé que hay mucha gente pasa por lo mismo y le cuesta porque no es fácil, pero desde el día uno que decidí tomar esta decisión en mi vida he tenido apoyo psicológico”.

“Decidí continuar y recibir esta ayuda porque sé que sin terapia no se puede. Ahora estoy enfocada en recuperar la relación de padres que eso no tiene por qué terminar”, mencionó la empresaria

