Rosa Fuentes, esposa del futbolista Paolo Hurtado, quien fue grabado en el Cusco con la modelo Jossmery Toledo, se manifestó por segunda ocasión, dijo que tiene un embarazo de riesgo y aseguró que “hay un antes y un después” tras el ampay que se propaló en el programa de Magaly Medina.

Janet Barboza, conductora de América Hoy, reveló que mañana jueves la pareja cumple 10 años de casados y criticó el “regalo” que le dio el popular “Caballito” al revelarse el ampay. Además, dijo que le escribieron a Rosa Fuentes antes de conocer que estaba embarazada y ella les respondió con un breve, pero demoledor mensaje.

“Necesito estar tranquila porque tengo un embarazo de riesgo, después de esto hay un antes y un después. Muchas gracias por el apoyo, pero debo ser fuerte porque mis hijos me necesitan. Yo no soy (figura) pública, yo no tengo porque dar ninguna declaración. Pero de igual manera agradezco el apoyo de todos”, escribió Rosa Fuentes.

Ayer, luego de que se emitiera el ampay en Magaly TV, Rosa Fuentes publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

“He decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo. Por favor, pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado”, escribió.

América Hoy: Caso de Paolo Hurtado 1

Luego de su encuentro en Cusco con Paolo Hurtado, Jossmery Toledo retornó a Lima y fue abordada por las cámaras de Magaly TV, pero mantuvo silencio cuando le consultaron desde hace cuánto tiempo mantiene una relación con el jugador del Cienciano de Cusco.





VIDEO RECOMENDADO