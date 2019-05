Romina Lozano envió indirecta a Paula Manzanal por decir que tuvo encuentro íntimo con Nicola Porcella

¿ Romina Lozano envió indirecta a Paula Manzanal ? Al parecer la ex Miss Perú no soportó las recientes declaraciones de la modelo Paula Manzanal en ' El Valor de la Verdad' y lanzó un fuerte mensaje a través de Instagram.

"Estoy en una etapa de mi vida, que si no sumas, no quiero que restes ni me jodas", precisó Lozano en redes sociales.

El último fin de semana, Manzanal confesó que sostuvo relaciones íntimas con Nicola Porcella hace menos de tres meses y que este le dijo que no era pareja sentimental de Romina Lozano.

"Según él (Porcella), él es soltero", dijo Manzanal en torno a las conversaciones que tuvo con Porcella y su situación sentimental. Incluso calificó su rendimiento íntimo con un 17. Según Manzanal, la alta puntuación se la puso porque fue un chico "lindo" ya que pensaba primero en ella y no solo en él durante su encuentro.

FELIZ CON ROMINA



Recordemos que el ex chico reality manifestó hace poco que vive una feliz etapa sentimental al lado de la ex reina de belleza, de solo 21 años. "No (tendría inconvenientes), para nada, no tengo por qué negarle u ocultar algo que haya hecho antes de estar con ella. Sabe muy bien las fecha, la verdad que estoy muy feliz ahora que estamos saliendo", precisó Porcella.

