Romina Lozano dio contundente respuesta sobre su supuesta ruptura con Nicola Porcella

Romina Lozano rompió su silencio y salió al frente para desmentir los rumores que aseguraban que había terminado la relación que inició Nicola Porcella hace poco más de un mes.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, la ex Miss Perú fue consultada por sus seguidores sobre por qué ya no publicaba fotos o videos junto al ex chico reality.

Los fanáticos de la pareja consideraron que ‘no era normal’ que la de un momento a otro hayan dejado de mostrarse juntos y enamorados puesto a que ambos eran muy ‘melosos’.

Al parecer, estos comentarios, incomodaron un poco a la modelo, pues lanzó una contundente respuesta. “Para todos lo que se preguntan sobre Nico y yo, si seguimos”, dijo inicialmente.

“Pero cada uno también tiene una vida aparte no siempre vamos a estar juntos, chicos. Hacemos nuestro trabajo, no somos chicles”, agregó la modelo.

Como se recuerda, fue el programa “Magaly TV: La Firme”, el que, a mediados de abril, captó por primera vez a Romina Lozano y Nicola Porcella saliendo juntos del gimnasio.

A inicios de mayo, la pareja se dejó ver en el concierto que ofrecieron Karol G y Anuel AA en el Jockey Club, y no dudaron en esconderse, pues se les vio muy cariñoso y hasta besándose.