Ex Miss Perú Romina Lozano cree que por referencias de Jessica Newton no la contratan [VIDEO]

La ex Miss Perú Universo Romina Lozano se presentó en el programa 'Andrea al mediodía' y se refirió sobre los rumores de enfrentamiento con Jessica Newton , la directora del certamen de belleza en nuestro país.

Entre sus declaraciones, la modelo peruana mencionó que, al parecer, por las 'referencias' de la empresaria le cierran las puertas de trabajo.

"Probablemente por todo lo que se habla de mí en redes sociales. Es como si una marca quiere trabajar conmigo y escucha: 'esta chica no trabaja bien, es una engreída, tiene malos entendidos con su organización'. ¿Crees que otra organización externa al Miss Perú va a querer trabajar conmigo?", expresó la la ex Miss Perú 2018.

Incluso, Romina aseguró que hay personas que sí le han mencionado que Jessica Newton movió sus influencias para que ella no pueda firmar contratos con diversas marcas.

Además, la modelo señaló que participar en el certamen de belleza internacional no le favoreció como exposición, ya que no creció como profesional en ese ámbito.

"Siento frustración. Antes sin ser conocida, sin tener una plataforma de la que yo pensé iba a tener más oportunidades, ahora no tenga nada. No puedo trabajar como antes, me encantaría seguir estudiando, pero no puedo. No encuentro explicación. Si esta plataforma te ayuda a crecer ¿dónde está ese crecimiento?", sostuvo.

Este conflicto entre ambas se inició en noviembre del año pasado cuando Romina Lozano estuvo participando en el Miss Universo. Según contó Jessica Newton en 'El valor de la verdad', la modelo se negó a usar el vestido del desfile de la diseñadora Maritza Mendoza porque era muy destapado.

Sin embargo, Lozano manifestó que el vestido que iba a usar originalmente llegó a Tailandia con el cierre malogrado y varios diamantes no estaban en su sitio. Así que decidió usó el traje de otro diseñador.

También mencionó que no es una 'engreída' y 'malagradecida', tal como se la tildó en el programa de Beto Ortiz.

Romina Lozano se refirió a los conflictos que tiene con Jessica Newton. (ATV +)

