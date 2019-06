Romina Lozano confirmó que terminó con Nicola Porcella y esta es la razón [VIDEO]

Pese a que hace unos días negó que terminó su relación con Nicola Porcella , la modelo Romina Lozano se confesó para las cámaras de 'América espectáculos' y confirmó que se distanció del 'exguerrero'.



"Yo tengo mucho trabajo, él también está enfocado en mucho trabajo, y no hay la posibilidad de vernos siempre. Tomo las cosas tranquila, no las tomo mucho a pecho", manifestó la ex reina de belleza.

La ex Miss Perú evitó dar mayores comentarios de la ruptura de su relación. "No voy a hablar nada mal tampoco, pues le tengo bastante cariño y ese es el distanciamiento ahora", sostuvo.

Romina Lozano también descartó que se haya incomodado por la reciente publicación de Nicola Porcella con Angie Arizaga.

"Sé que tuvieron una relación, no sé si son amigos, creo que mantienen su distancia. No tendría que incomodarme el hecho que cuelgue una foto con sus amigos o con su ex, pues es un grupo de amigos, no es que salga él y ella nada más", expresó.

La 'chica reality' no descartó retomar su vínculo con el modelo. "Quien sabe, no te puedes apresurar a decir las cosas ahora, dado que todo depende del tiempo y de los momentos. Ahorita estamos en un momento en que los dos estamos trabajando y nada más", precisó.



(Video: América TV)

TE PUEDE INTERESAR: