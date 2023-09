Romina Gachoy confesó que se sintió muy sola durante los últimos meses que estuvo con Jean Paul Santa María, lo cual fue una de las razones principales de su ruptura. En una entrevista reciente, la uruguaya contó que su expareja está intentando todos los medios para recuperarla ahora, pero para ella puede ser un poco tarde.

Ante las cámaras de Magaly, Romina contó que Jean Paul al principio no la tomó en serio, pues creía que solo era un berrinche como ya había tenido. Sin embargo, esta vez la modelo compartió un comunicado expresando la decisión en público y, aunque el cantante la respeto, no está de acuerdo.

“Creo que él tenía una gran seguridad de mi amor y dijo ‘uy ya no pasa nada es un berrinche’ (y luego me dijo) no puedo creer que hiciste un comunicado’. Cuando lo subo, a él le cayó como un balde de agua fría, no está de acuerdo hasta ahora, está buscando todas las formas de recuperarme y me dijo para hacer terapia”, dijo la uruguaya.

Y si bien la modelo aceptó, considera que no significa que retomarán la relación. Para ella, Jean Paul se obsesionó mucho con el trabajo a tal punto que nunca salían a pasar tiempo juntos.

Sobre su rol de padre, Romina no puede decir nada malo, al contrario, señaló que siempre ha sido responsable con sus obligaciones.

Por último, la modelo contó todo lo que ha sacrificado por quedarse a su lado, como rechazar propuestas laborales muy buenas en el extranjero o quedarse en el Perú, ya que Jean Paul tiene una orden de impedimento de salida del país interpuesta por Angie Jibaja, expareja y madre de dos niños del cumbiambero.

Ahora, Romina quiere concentrarse en volver a retomar las rutinas laborales, ya que antes se dedicaba casi al 100% a los niños: “llegan del colegio a contarme todo lo que han vivido en el día y yo estoy ahí para ellos y me divido (con él), pero me he retomado nuevamente, quiero trabajar, siento que me he dejado muchísimo de lado”, dijo.

















VIDEO RECOMENDADO