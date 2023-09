Luego de revelar su separación de Jean Paul Santa María, Romina Gachoy dejó entrever que dejaría el Perú en busca de mejores oportunidades. La modelo uruguaya expresó su deseo por enfocarse en su desarrollo personal y laboral.

De acuerdo a Romina, existen varias oportunidades laborales que la llevarían fuera del país. “Yo me iré de viaje bastante seguido por trabajo y hay propuestas en el extranjero, cuales ya no puedo dejar pasar porque son muchos años en que me he dejado de lado y por otra parte... el trabajo de Jean Paul también es bastante sacrificado. Casi no nos vemos” , dijo para el diario Trome.

Romina Gachoy reveló que su vínculo con Jean Paul Santa María ya no era sostenible tras 11 años de relación. La artista uruguaya sorprendió al contar que tomaron la difícil decisión de poner fin a su historia hace dos meses.

“Queremos contarles que Jean Paul y yo estamos oficialmente separados y hoy cerramos nuestra historia de amor después de 11 años de novios y 8 años de casados, diciéndonos gracias y hasta siempre. Seguimos siendo familia, padres y nuestros hijos será serán nueva motivación para ser el mejor equipo”, compartió en redes sociales.





