Tras anunciar el fin de su matrimonio con Jean Paul Santa María, Romina Gachoy se mostró abierta a detallar las razones por las que ambos decidieron ponerle fin a los 11 años de relación y 8 de casados. Entérate que dijo la modelo uruguaya y por qué recién lo hicieron público.

En principio, Romina negó que haya habido una infidelidad y contó que terminaron hace un tiempo porque sus planes profesionales no encajaron: “La decisión fue tomada hace más de dos meses, pero básicamente por incompatibilidad de proyectos personales. Me iré de viaje bastante seguido por trabajo y hay propuestas en el extranjero, los cuales ya no puedo dejar pasar”, dijo a Trome.

Contó, además, que el trabajo de Jean Paul es “bastante sacrificado” y que por eso no se ven mucho. Recordemos que él es cantante y actualmente pertenece a la Gran Orquesta Internacional, donde comparte escenario con Christian Domínguez.

Por otro lado, la uruguaya aclaró que recién lo comunicaron porque no fue una decisión fácil de tomar, por el contrario, estuvieron esperando el momento propicio por respeto a sus seres queridos: “lo hicimos con amor y de la mejor manera posible por el respeto que nos tenemos, por nuestros hijos y familia”, completó. Ambos tienen un hijo nacido en 2015.

Cabe recordar que la noticia de su ruptura sorprendió a todos. Y es que este miércoles 13 de septiembre, mediante un comunicado, la ahora expareja contó que quedaron en buenos términos y se agradecieron mutuamente por los años compartidos.









