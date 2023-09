Lo defiende. Romina Gachoy no dudó en sacar cara por su expareja Jean Paul Santa María , luego de que una fan llamara ‘mantenido’ al padre de su hijo. La modelo uruguaya aclaró que el cantante siempre veló por el bienestar de su familia.

Como se recuerda, Romina Gachoy y Jean Paul Santa María anunciaron su separación tras 11 años juntos. “No hay reclamos del uno al otro, por el contrario, en estos años nos hicimos muy felices y nos impulsamos a ser mejores. Esta decisión no va ligada a nada negativo ni mucho menos que involucre a otras personas. Seguimos siendo familia, padres y nuestros hijos serán siempre nuestra motivación para ser el mejor equipo”, prosiguió.

Ambos tienen un hijo en común, además de los dos pequeños hijos de Santa María que tiene con la modelo Angie Jibaja.

En medio de la controversia por la separación, algunas seguidoras felicitaron a Romina por terminar la relación con el cantante. “Te liberaste del mantenido”, le escribió una usuaria en su cuenta de Instagram.

Ante ello, la modelo OnlyFans no dudó en defender al padre de su hijo. “¿Mantenido, según quién? Yo estuve 11 años a su lado y siempre trabajó y mantuvo él nuestro hogar. No hablen boludeces si no saben”, escribió la modelo en un comentario el pasado 16 de septiembre.

¿Qué pasará con los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María?

Tras el fin del matrimonio entre Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, muchos usuarios han expresado su preocupación por los hijos que el cantante tiene con Angie Jibaja y que son criados por la modelo uruguaya.

Ante la duda de los internautas, el artista rompió su silencio y habló para el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para señalar que la estabilidad de sus hijos no cambiará tras su ruptura amorosa.

“Nuestro hogar seguirá siendo el hogar de nuestros hijos, nada cambia en este sentido. No modificaremos su estabilidad ni la estabilidad que creamos como familia… para ellos en ese sentido todo será igual”, señaló Jean Paul en conversación con un miembro de la producción del programa de espectáculos.

El integrante de la ‘Gran Orquesta Internacional’ también aclaró que su vínculo amoroso con Romina Gachoy llegó a su fin, pero ambos priorizarán el bienestar de sus hijos por lo que seguirán compartiendo en familia.

“La distancia en este momento es de nosotros como pareja, pero no como familia. Estaremos enfocados cada uno en sus proyectos y en seguir saliendo adelante, pero respecto a nuestros hijos nada cambia… todo sigue igual”, reveló el artista.

Finalmente, Jean Paul Santa María señaló que buscará ayuda profesional para él y sus hijos con el objetivo de afrontar su proceso de separación. “Haremos terapia para manejar esto de la mejor manera como siempre lo hemos hecho. El amor está presente”, sostuvo el influencer, poniendo fin a las especulaciones.





