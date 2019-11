Rodrigo Valle y Xoana González 'encendieron’ anoche el set de ‘Magaly TV La Firme’. El fisicoculturista se enteró en televisión en vivo que su exesposa tuvo un affaire con su mejor amigo. En un cruce de palabras en el programa de espectáculos, la modelo argentina confesó que, cuando ambos decidieron terminar su relación, ella decidió tener un romance fugaz con un el

“Era mi vecino. Me sentía súper mal y súper dolida, porque sentía que no me amaba, él no me buscaba, no me decía que era linda, no me decía nada. Esos cuatro meses hice cosas que sé que no me perdonará”, dijo.

“Fue reciente de habernos separado. Me sentía súper mal y súper despechada. Quería darle donde más le dolía. Yo pensé que te lo había dicho (...) Le fui a tocar el timbre. Quería una explicación. Quería que él me explique si había una tercera en discordia, porque no sabía que había pasado entre nosotros (con Rodrigo). Abrazos van y abrazos vienen, me sentí contenida, cómoda y bien ”, agregó.

Ante esto, Valle se mostró muy tranquilo y aseguró que controló sus emociones en vivo.

"Después hablaré con él, a ver qué onda. Recién me entero. Después veré cómo reacciono saliendo del set. Suelo pensar ahora, antes que actuar. Puedo controlarlas (sus emociones). No sé que decir. (...) Me duele más por él que por ella”, precisó.