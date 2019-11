'Magaly TV La Firme’ compartió imágenes del detrás de cámaras del tenso encuentro en vivo entre Xoana González y su exesposo Rodrigo Valle. El programa de espectáculos hizo público el incómodo momento entre ambos, cuando el programa no estaba al aire.

Durante el corte comercial, la argentina intentó justificar haber tenido un affaire con el mejor amigo del fisicoculturista.

“¿Me lo juras por tu abuela?”, preguntó un incrédulo Rodrigo.

“Yo me enamoré de Julio. Me enamoré. Yo me enganché horrible, lo acosaba y le tocaba el timbre todos los días. Si te sirve de algo, le agarró culpa y no nos vimos más. Yo estaba reborracha. Él estaba sobrio. ¿Sabes qué es estar angustiada llorando? Hace tres días que no me bañaba. Estaba hecha mie***”, respondió la modelo.

En el transcurrir de esos interminables y tensos minutos, Xoana le reclamó sobre un rumor de infidelidad de su parte. “Aída me contó de que lo de Carmen y lo de la señora. Me contó lo de Ale. Que estuviste con la mina en Arequipa”, dijo.

No obstante, Valle se molestó y le pidió que averigüe mejor antes de creer en chismes.

“Averigua bien, no pasó nada. ¿Quién? Te doy una semana para que averigues todo, la verdad posta. Hasta el día de hoy no estuve con nadie, averigua. Me das asco”, finalizó Rodrigo sin mirarla.