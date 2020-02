Luego que Tilsa Lozano solicitara garantías personales contra Rodrigo González, aduciendo que viene siendo hostigada sistemáticamente por el exconductor de ‘Válgame Dios’, ambos personajes de la farándula local fueron citados para el próximo martes 25 de febrero a las 11 de la mañana a la audiencia donde la pareja de Jackson Mora explicara por qué hizo este pedido legal.

Según informó Trome, la audiencia será en la Subprefectura y “tiene como propósito escuchar a los intervenientes a fin de que lleguen a una solución armoniosa”.

“Se exhorta a los intervenientes que durante la audiencia guarden una conducta de respeto mutuo, evitando cualquier manifestación hostil, violenta y/o de agresión entre los mismos”, detalla la citación.

Cabe recordar que ayer, Rodrigo González señaló que, detrás de la petición de la modelo se encontraría Latina, su excasa televisora y donde eventualmente participa Lozano, con quien —desde su renuncia— ha mantenido una tensa relación.

“Ahora Latina me quiere silenciar, cuando pertenecía a su canal estaba bien lo que hacía, y ahora que no, no es correcto”, comentó en su cuenta de Instagram.

Tras conocer del pedido, González cuestionó lo dicho por la pareja de Jackson Mora y dijo que dicha carta notarial “linda con la ridiculez”.