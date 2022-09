Pese a que mantenían una sólida amistad de varios años y que compartieron diversas experiencias juntos, los conductores de televisión Rodrigo González y Magaly Medina se distanciaron y ahora no pueden ni verse de cerca. El popular ‘Peluchín’ fue el encargado de contar por qué se alejaron.

En una reciente edición de “Amor y Fuego”, Rodrigo González contó detalles sobre el motivo por el que se sintió traicionado por Magaly Medina y reveló que, gracias a él, la conductora ingresó a Latina Televisión como conductora. Cabe señalar que esta declaración se dio luego que Medina deslizara que las puertas de ATV están cerradas para él y Gigi Mitre.

“Uno de los motivos por los cuales yo no puedo llamar amiga a alguien que te cierra las puertas de un canal, es que yo se las abrí cuando estaba en Latina. Hay muchos datos que mucha gente no sabe. Cuando ella trabajaba en ATV y ATV la tenía fuera del aire, que si le iban a dar los fines de semana, que si volvía al diario, ella renuncia a Magaly TV y lo deja porque había tenido un bajón”, reveló ‘Peluchín’.

“...A mí me dice: ‘Rodrigo, por qué no preguntas en Latina si podrían estar interesados’. Yo fui y hablé con la ‘mataprogramas’ y le dije: ‘Me parece que habría que darle la oportunidad de escucharla’. Y ahí fue cuando se hizo el vínculo, le hice el link. Así fue como se dio el encuentro y así fue que Magaly pasó de ATV a Latina”, agregó.

Por otro lado, Rodrigo González también se animó a contar cómo conoció a Magaly Medina. Según dijo, él quería estudiar comunicaciones y la popular ‘Urraca’ recién se iniciaba en el mundo del espectáculo. Además, el padre de González fue uno de los primeros auspiciadores de la conductora.

“Magaly sabe cómo nos conocimos. Yo nunca te pedí ayuda. Tú me conociste en tu show porque yo iba a entregar un premio. Magaly tenía un premio en su programa, en ese tiempo ella empezaba en la televisión y no tenía auspiciadores y mi padre era uno de los pocos. Y como él sabía que a mí me encantaba la televisión y era una manera de acercarme a ese mundo, así fue como la conocí”, relató ‘Peluchín’.

Magaly Medina respondió

Fiel a su estilo, Magaly Medina no se quedó callada y respondió fuertemente a Rodrigo González, luego que este dijera que Andrea Llosa era “la única reina de ATV”.

“No validaré infamias mezquinas con mi respuesta. Creo que deberían preguntar a los directivos de ATV cuál es el programa bandera del canal desde mi retorno a mi casa televisiva”, respondió Medina a través de sus redes sociales.

