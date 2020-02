Luego que Tilsa Lozano solicitara garantías personales para protegerse del hostigamiento que vendría sufriendo por parte de Rodrigo González , el exconductor de espectáculos aseguró que esta medida sería un intento de amedrentamiento.

El popular ‘Peluchín’ señaló que, detrás de la petición de la modelo se encontraría Latina, su excasa televisora y donde eventualmente participa Lozano, con quien- desde su renuncia- ha mantenido una tensa relación.

“Ahora Latina me quiere silenciar, cuando pertenecía a su canal estaba bien lo que hacia, y ahora que no, no es correcto”, comentó en su cuenta de Instagram.

'Peluchín' fue denunciado por Tilsa Lozano y pide garantías para su vida

Como se conoció, el excompañero de Gigi Mitre, fue notificado hace unas horas del pedido de Lozano quien denunció que es víctima de hostigamiento y acoso por parte del comentarista de espectáculos.

Tras conocer del pedido, González cuestionó lo dicho por la pareja de Jackson Mora y dijo que dicha carta notarial “linda con la ridiculez”.