¡Otra vez reunidos pero lejos de la televisión! Rodrigo González y Gigi Mitre aparecieron conversando en una transmisión especial por la cuarentena de quince días que forma parte del estado de emergencia nacional ordenado por el presidente Martín Vizcarra.

A través de sus historias de Instagram, el popular ‘Peluchín’ aseguró que le costó convencer a su excompañera pero finalmente decidieron realizar un programa dirigido a los fanáticos de la farándula peruana. “Yo me alejé del foco, me alejé de los programas de televisión”, contó Gigi, quien ahora está lejos de los sets y se dedica a viajar y pasarla bien.

“No tengo nada interesante que decir para hacerlo público y me quiero mantener así, haciendo mi vida”, manifestó. Hasta el momento son más de 26 mil personas las que se han conectado a la señal de Rodrigo González, recientemente convertido en un popular influencer con más de dos millones de seguidores.

Lo defiende de las denuncias

Según la conductora de TV recordó las acusaciones de “maltratado psicológico” que pesan sobre el presentador y aseguró que son falsas y que solo sirven para “hacer perder el tiempo a las autoridades”.

“A Rodrigo pueden decirle todo lo que quiera, que eres un podrido, que fastidias, pero eres un gran ser humano, me parece muy injusto que tengas que estar en situaciones de estar defendiéndote (en el Poder Judicial). Gracias a Dios hay más gente que te apoya a ti. A ti no te pueden decir maltratador de mujeres si casi todas tus seguidoras son mujeres. Solo dices tu opinión”, dijo Gigi.

Rodrigo González aseguró que las personas que lo han denunciado “no son tolerantes a la críticas”. “No puedes pedir medidas de protección solo porque no te acomoda, no te vas a poner a lloriquear, no te vas a poner a denunciar”, dijo, refiriéndose evidentemente a Karen Schwarz y Cathy Sáenz.