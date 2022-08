Magaly Medina decidió tomarse unas vacaciones en el extranjero junto a su esposo Alfredo Zambrano y lo presumió en sus redes sociales . Además, exhibió su lujoso estilo de vida junto a Josetty Hurtado , hija de Andrés Hurtado . Ante ello, Rodrigo González cuestionó a la conductora durante el programa ‘Amor y Fuego’, pues lamentó que la ‘urraca’ se haya convertido en aquello que siempre critica.

“Se ha convertido en todo lo que ha criticado siempre. No veo ni a Gisela así. Otra cosa es refregarlo todo el tiempo. Para mí, Magaly ha encontrado el motivo perfecto para decir que ella está muy orgullosa de su historia de superación”, sentenció Rodrigo González.

Incluso, Peluchín acotó que ni Gisela Valcárcel en sus tiempos de exhibicionismo se atrevió a tanto y afiló su lengua para agregar: “Pero verla decir que es la mejor pagada de la televisión, esa necesidad de contarlo, ni Gisela en su época de exhibicionismo la he visto. Es exhibicionismo huachafo y puro”.

“Siempre has criticado el exceso, pero ahora como Josetty es tu amiga, refriegas. Eso me parece huachafada, poco fina. Para mí esto no es ‘comparto con mis seguidores lo bien que la vida me ha tratado’. Si fuera otro, ella lo diría y criticaría. Es chibolina ahora”, finalizó Rodrigo González sobre Magaly Medina.