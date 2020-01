Julio Guzmán viene siendo trending topic en las distintas redes sociales luego que Panorama difundió un video en que el excandidato presidencial abandona rápidamente un departamento que se incendiaba en Miraflores. Esto sucedió en mayo de 2018.

Según informó el dominical de Panamericana TV, el suceso tomó por sorpresa al político, a quien se le ve salir del edificio corriendo.

Además, Panorama señaló que la Policía logró entrevistar a Liliana Acurio Medina, una joven abogada y fundadora del partido Morado con sede en Cusco, quien se encontraba con Guzmán en el lugar de los hechos. Según se explicó en los informes del Cuerpo General de Bomberos y la PNP, el departamento tenía velas románticas regadas en la mesa y todo indicaría que se realizaba una celebración amorosa.

Ante la difusión de esta información, el exconductor Rodrigo González “Peluchín" no fue ajeno a la coyuntura y se pronunció en su cuenta oficial de Instagram con un curioso mensaje. “Rodriguistas les he fallado... me quieren serruchar”, expresó en alusión a que no fue él quien dio a conocer esta noticia.

Como se sabe, el expresentador de Latina viene utilizando sus redes sociales para referirse a las personalidades públicas y los políticos no han sido la excepción.

Rodrigo González se pronuncia sobre video de Julio Guzmán. (Foto: Captura Instagram)