¿'Peluchín' y Gigi Mitre renunciaron a Latina por el ingreso de Cathy Sáenz? Esto respondió la exproductora

El último lunes por la noche, Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre sorprendieron a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que renunciaron a 'Válgame Dios' por "desacuerdos con la gerencia de entrentenimiento de Latina"; sin embargo, trascendió que el motivo real sería el ingreso de Cathy Sáenz a la misma casa televisora.

Este hecho no habría sido del agrado de los conductores de televisión, quienes tomaron la decisión de irse del canal. Ellos ya tenían un altercado con la exproductora de 'Esto es guerra'.

Todo comenzó en 2015 cuando 'Peluchín' durante su programa 'Amor, amor, amor' llamó 'Candy Mamacha' a Cathy Sáenz y señaló que había 'atrasado' a Tula Rodríguez. Estas declaraciones no gustaron para nada a la productora, así que decidió denunciar por difamación al animador y a Gigi Mitre.

En 2018, la Corte Suprema ratificó la sentencia de un año de prisión suspendida para 'Peluchín'. Además, el Tribunal Supremo notificó que el conductor tenía que realizar una reparación civil de 15 mil soles y cumplir con un pago de 120 días de multa.

CATHY SÁENZ SE PRONUNCIA

En diálogo con Perú21, la exproductora de 'Esto es guerra' contó que efectivamente está en conversaciones para sumarse al programa 'Mujeres al mando' donde se encuentra Jazmín Pinedo y Karen Schwarz, pero por el momento es solo invitada.

" No creo que ellos hayan renunciado por mí, yo solo soy invitada, pero debe ser por otra persona. Creo que se han apurado al decir me voy por una situación que no está concreta. Yo soy productora y sé que no aguantamos pataletas. Sería el extremo si lo hicieron solo porque fui de invitada", declaró

Cathy Sáenz también mencionó que 'Peluchín' le debe unas disculpas por perder el juicio, pero ella no guarda rencor. "Él debe disculparse, pero hasta ahora no lo hace, pero yo ya olvidé. No tengo problemas con él. Nunca en mi vida le he visto su cara, yo no hubiera tenido problemas de trabajar en el mismo canal que ellos".