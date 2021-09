El conductor Rodrigo González arremetió contra Andrea Luna, quien tuvo fuertes calificativos contra el periodismo de espectáculos en nuestro país luego que se difundiera un ‘ampay’ donde se le ve besándose con el actor Andrés Wiese.

“Es la típica ridícula que se cree por encima del resto, que se cree con un coeficiente intelectual elevadísimo y se agarra de cosas para liberar ciertos traumitas que tiene”, refirió el conductor de “Amor y Fuego”.

Asimismo, consideró que criticar a los programas de espectáculos no la hace parecer más culta y, por el contrario, revela que sería una persona que vive pendiente del qué dirán.

“¿Cuántas veces ha venido Andrea Luna aquí antes que Michelle Alexander le haga creer que es actriz?”, se cuestionó el popular ‘Peluchín’ a la artista.

Andrea Luna encendió las redes por sus expresiones contra los espacios televisivos de farándula y por recomendar a los usuarios consumir otro tipo de contenido.

“Dejen de consumir basura. Por qué leen esos periódicos, por qué ven esos programas basura, vayan vean una buena película, vayan al teatro, culturícense, dejen de consumir huev…”, señaló la actriz bastante incómoda.

“Y si quiero chaparme un chico, pues me lo chapo, y si quiero chaparme una chica, pues me la chapo. Si quiero chaparme dos chicas, me las chapo porque es mi vida y a ustedes qué”, añade.

Andrea Luna explota tras su ampay con Andrés Wiese (Video: Instarándula)