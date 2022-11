Andrea San Martín ha vuelto a convertirse en noticia luego que anunciara que estaría alistando una demanda contra Rodrigo González y Gigi Mitre por presuntamente sacar de contexto sus declaraciones. Al respecto, los conductores de “Amor y Fuego” no se quedaron callados.

En la reciente edición de su programa en Willax Televisión, ‘Peluchín’ y su compañera de conducción respondieron a las acusaciones de Andrea San Martín, quien dijo que no toleraría que se manche su imagen a nivel nacional.

“De repente le molestó que el viernes expusiéramos aquí la noticia de que Juan Víctor tenía impedimento de salida del país y ahora nos está buscando las cosquillas porque le estamos preguntando”, señaló Rodrigo González.

“A nosotros no nos amenaces ni nos dejes tarea, cariño nuestro, no te preocupes por nosotros, preocúpate por tus escándalos que según tú nunca los haces y no los protagonizas”, agregó el presentador de espectáculos.

¿Por qué se molestó Andrea San Martín?

Como se sabe, la popular modelo se incomodó con un reportero de “Amor y Fuego” y acusó al programa de emitir en vivo notas con información desactualizada sobre su vida. Además, señaló que los conductores estarían hablando cosas falsas de su vida.

“A partir de la fecha, mi abogado Wilver Arica será quien se encargue de tomar las acciones que considere pertinentes a nivel legal y de manera directa respecto a dicho programa”, escribió San Martín a través de sus stories de Instagram.

Andrea San Martín advierte acciones legales contra Rodrigo González y Gigi Mitre. (Foto: Instagram)

