Luego que Gisela Valcárcel revelara en una entrevista con Cuto Guadalupe que Efraín Aguilar la insultó cuando trabajaba en el Café Teatro por no hablar bien, Rodrigo González reveló que la ‘Señito’ también ha sido acusada por sus trabajadores de malos tratos.

Según el conductor de “Amor y Fuego”, exempleados de Gisela le confesaron lo complicado que era trabajar con ella debido a sus problemas para controlar la ira.

“Nosotros también hemos trabajado con mucha gente que ha trabajado con Gisela y lo que nos han contado es que Gisela tampoco es de las que (te habla bonito), no es así. Tú sabes que tu manejo de la ira no es tan cristiano que digamos”, comenzó señalando ‘Peluchín’.

“Gente muy cercana a ti nos lo ha contado sin que preguntemos, que tenía temas de ira y que tenías que meterte en algo para que te ayuden en eso y que en el trabajo tenías varios problemas de ese tipo. Efraín Aguilar grita, pero tú no cantas mal las rancheras. No te hagas la que tú no gritas, la que tú no te molestas”, cuestionó el compañero de Gigi Mitre.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

La mamá de Ethel Pozo sorprendió a más de uno al revelar el tenso momento que vivió con Efraín Aguilar cuando trabajaba como la asistente de la asistente de una secretaria en el café teatro a sus 18 años.

“Me dio la primera mentada de madre en un escenario. Me decía ‘¡Bestia, aprende a pronunciar!’. Quizá soy una bestia para enseñar también, he sido mapeada de ese modo. Decía que tenía voz de pito y de barrio. Cuando terminó todo le dije ‘discúlpeme’. Yo tenía 18 años, Ethel acababa de nacer”, comentó la rubia conductora.

