No deja de hacer noticia. Rodrigo González comparte contenido de la farándula peruana en las redes sociales y esta vez fue Said Palao quien fue víctima de sus duras críticas, después de que cometió una grave falta ortográfica en sus redes sociales.

El ‘guerrero’ compartió un video divirtiéndose en un viaje en un crucero por Asia junto a su hermano Austin y Fabio Agostini y agregó a la publicación una frase que fue duramente cuestionada por el conductor de TV: “¿Buena canción para poner en un crusero?”.

‘Peluchín’ no perdió la oportunidad para hacerle ver públicamente su error y le pidió dejar de ejercitarse tanto para en lugar de eso, enfocarse en su educación. “Deja las mancuernas y agarra un libro. Said Palao, esperemos como dices, que el barco no se hunda tanto como tu ortografía. Plana 1000 veces: Crucero”, escribió.

Pero Said Palao no se picó. En lugar de reclamar, el modelo le respondió las historias de Instagram el popular personaje. Jajajajajajaja. Que levante la mano el que nunca ha tenido una falta ortográfica. Siempre te veo, saludos”, escribió.

Pero no solo eso. Mario Irivarren también aprovechó lo ocurrido para fastidiar públicamente a su amigo a través de la popular red social y una de sus aplicaciones de preguntas. “¿Qué tal ir en un cruSero?”, preguntó, recibiendo automáticamente una respuesta sarcástica de Palao.