Leslie Shaw continúa en el ojo de la tormenta tras ser señalada como la persona que habría provocado la separación de Thalía y su esposo Tommy Mottola, pero lejos de salir a desmentir la acusación, la cantante peruana ha preferido guardar silencio.

Un equipo de “Amor y Fuego” fue en busca de la intérprete de la “Faldita”, sin embargo, ella se negó a declarar y solo atinó a dejar en claro que poco o nada le importa las críticas en su contra.

Ante esta actitud, Rodrigo González ‘Peluchín’ criticó a Leslie Shaw por no negar un vínculo sentimental con el multimillonario y así dejar que los medios de espectáculos continúen especulando.

“O verdaderamente es la amante y no quiere decirlo podría ser una de las teorías, no quiere hablar de algo incómodo, o también no lo aclara porque ahora a lanzado una canción y aprovecha que la gente está pendiente de ella”, cuestionó el presentador de “Amor y Fuego”.

En otro momento, Peluchín dejó entrever que la cantante estaría aprovechando que se ha convertido en el centro de atención debido a este escándalo mediático para promocionar su nuevo tema “Piscis”.

“¿Qué hace ella? Cuelga su último video, pone dónde encontrar el link de la canción, y aprovecha el tirón mediático que este tema le está dando. (…) yo creo que si ella no lo aclara y prefiere no responder es porque hay solo dos cosas, que lo que se dice es cierto o está aprovechando para continuar con el rumor para promocionar y ‘marketearse’ nada más”, acotó.